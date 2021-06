2 giugno: Mazzeo, grati a chi ci ha regalato libertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come ci ricorda il Presidente Mattarella - ha aggiunto Mazzeo - dobbiamo essere grati a chi ha contribuito a dare vita alla nostra Repubblica democratica e il mio ringraziamento va anche a tutti i militari di ogni ordine e grado e al personale civile per il loro costante apporto al bene comune. C’è tanta voglia di ripartenza e diversamente dalla scorsa estate, con i vaccini e le cure con gli anticorpi monoclonali ci stiamo pian piano riappropriando delle nostre libertà. Ma alle cittadine e ai cittadini della Toscana voglio ancora mandare un messaggio di prudenza. La fine del tunnel è vicina ma continuiamo a mantenere comportamenti rigorosi, nel rispetto di chi in questi lunghi mesi ha lavorato con abnegazione per la salute di tutti e delle tante persone che sono venute a mancare", ha concluso Mazzeo. (Ren)