Italia: Commissione Ue, punti deboli debito, bassa produttività e Npl (2)

- "I tassi di attività e di occupazione rimangono al di sotto della media Ue. La crescita della produttività molto lenta crescita della produttività, insieme ai bassi tassi di occupazione, ostacolano la crescita potenziale, che a sua volta limita lo spazio per il deleveraging del debito", prosegue il documento. "Mentre il settore bancario italiano è diventato più robusto e resiliente negli anni precedenti la crisi del Covid 19, le vulnerabilità rimangono. In particolare, i prestiti in sofferenza sono diminuiti negli ultimi anni, ma sono ancora relativamente a un livello alto e rischiano di aumentare una volta che le misure di sostegno temporaneo sono state eliminate", conclude. (Beb)