Ue: Gentiloni, ridurre disavanzi non dovrà essere a scapito di investimenti pubblici

- I disavanzi di bilancio dovranno essere ridotti rispetto ai livelli eccezionali di questo anno e dell'anno scorso, ma deve essere fatto in modo da non ripetere l'errore di sacrificare gli investimenti pubblici e altre spese produttive necessarie per la crescita futura delle economie. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando il pacchetto di primavera del semestre europeo. "Sottolineiamo l'importanza della qualità delle finanze pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero dare la priorità agli investimenti a favore della crescita, in particolare sostenendo la transizione verde e digitale", ha detto. "Dal lato delle entrate, sono essenziali anche le riforme volte a spostare la tassazione dal lavoro alle tasse ambientali e prevenire la concorrenza fiscale dannosa e la pianificazione fiscale aggressiva", ha aggiunto. (segue) (Beb)