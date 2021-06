Ue: Gentiloni, ridurre disavanzi non dovrà essere a scapito di investimenti pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, "man mano che le nostre economie escono da questa crisi, dovremo affrontare livelli di debito significativamente più elevati. Sappiamo tutti che i disavanzi di bilancio dovranno essere ridotti rispetto ai livelli eccezionali di questo e dell'anno scorso. Ma questo deve essere fatto in modo da non ripetere l'errore di sacrificare gli investimenti pubblici e altre spese produttive necessarie per la crescita futura delle nostre economie", ha spiegato. "L'esperienza di alcuni Stati membri mostra che il rafforzamento del potenziale di crescita è un modo efficace per ridurre il debito pubblico. Tenere sotto controllo la spesa è necessario, ma anche migliorare la composizione della spesa pubblica è fondamentale per affrontare gli elevati livelli di debito. Non da ultimo quando questo va di pari passo con le riforme che affrontano le strozzature agli investimenti", ha concluso. (Beb)