Ue: Gentiloni, politica bilancio dia priorità a maggiori investimenti

- La politica di bilancio dovrebbe dare la priorità a maggiori investimenti pubblici e privati e chi ha un debito elevato dovrebbe limitare la crescita della spesa corrente perché una cosa è se le finanze pubbliche vengono utilizzate per le spese correnti, un'altra se investono in ricerca, istruzione e infrastrutture pubbliche. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, presentando il pacchetto di primavera del semestre europeo. "Il mantenimento della clausola di salvaguardia generale nel 2022 e la sua prevista disattivazione a partire dal 2023 sono stati importanti sia per la pianificazione degli Stati membri che per le aspettative degli investitori. E sono molto fiducioso che il Consiglio sarà pienamente d'accordo con questo approccio. Con la clausola di salvaguardia generale ancora in vigore, è logico che oggi non venga presa alcuna decisione di avviare procedure per i disavanzi eccessivi", ha spiegato Gentiloni sottolineato che "solo nel caso della Romania, già in procedura per disavanzo eccessivo prima della pandemia, la Commissione ha proposto oggi un percorso di aggiustamento di bilancio aggiornato, con una raccomandazione per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2024". (segue) (Beb)