Ue: Gentiloni, politica bilancio dia priorità a maggiori investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gentiloni ha sottolineato i "principali messaggi della guida fiscale odierna". In primo luogo, "l'orientamento di bilancio generale, tenendo conto sia dei bilanci nazionali che del meccanismo di ripresa e resilienza, dovrebbe rimanere favorevole sia nel 2021 che nel 2022". In secondo luogo, "una volta diminuiti i rischi per la salute, le misure fiscali dovrebbero gradualmente passare a misure più mirate che aiutino i lavoratori e le imprese a passare al mondo post-Covid". In terzo luogo, "nel 2022, le politiche fiscali dovrebbero diventare più differenziate, tenendo conto dello stato della ripresa, della sostenibilità fiscale e della necessità di ridurre le divergenze economiche, sociali e territoriali". Per tutti gli Stati membri, "la politica di bilancio dovrebbe dare la priorità a maggiori investimenti pubblici e privati" e "chi ha un debito elevato dovrebbe limitare la crescita della spesa corrente. Perché una cosa è se le finanze pubbliche vengono utilizzate per le spese correnti; un'altra se investono in ricerca, istruzione e infrastrutture pubbliche", ha detto il commissario. (segue) (Beb)