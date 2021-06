Ue: Gentiloni, politica bilancio dia priorità a maggiori investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quarto luogo, "per il periodo oltre il 2022, le politiche di bilancio dovrebbero continuare a tenere conto della forza della ripresa, del grado di incertezza economica e delle considerazioni sulla sostenibilità di bilancio". Gentiloni ha ribadito che "quando le condizioni economiche lo consentono, gli Stati membri dovrebbero perseguire una politica di bilancio volta a conseguire posizioni di bilancio prudenti a medio termine ea garantire la sostenibilità di bilancio a medio termine. Allo stesso tempo, dovrebbero aumentare gli investimenti per aumentare il loro potenziale di crescita". (Beb)