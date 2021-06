Roma: accarezzava i passanti e li derubava, arrestato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accarezzava i passanti e li derubava, per questo i carabinieri della stazione Roma piazza Dante hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino colombiano di 28anni, ritenuto responsabile di furto. Secondo quanto si apprende, i militari erano sulle sue tracce dopo una serie di furti segnalati in zona, sempre con lo stesso modus operandi: una trans che, dopo aver molestato i passanti con "carezze" in più parti del corpo, rubava il proprio portafoglio. A seguito della denuncia di un cittadino iracheno di 38 anni, che la sera precedente, mentre transitava in via Napoleone III, era stato derubato del portafogli, i carabinieri della stazione Roma piazza Dante, grazie alla descrizione dettagliata fornita, sono riusciti a creare un identikit e restringere il cerchio sui sospettati, poche trans che la sera frequentano la zona. Dalla fotografia, il 38enne ha riconosciuto senza ombra di dubbio il ladro, una vecchia conoscenza dei carabinieri. Al termine di incessanti ricerche in zona, ieri pomeriggio gli stessi militari hanno rintracciato il 28enne colombiano in via Turati e lo hanno immediatamente fermato. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Frosinone, dove resterà a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa della convalida del fermo. (Rer)