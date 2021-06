Milano: gli appuntamenti della Food wave per la giornata mondiale dell'ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono pensati per i giovani, ma rivolti a tutti i cittadini e le cittadine, gli appuntamenti targati "Food Wave" per la Giornata mondiale dell'Ambiente che si celebrerà il prossimo 5 giugno e avrà come tema centrale il ripristino degli ecosistemi. Lo annuncia una nota diffusa dal Comune di Milano in cui si spiega che si partirà con una "challenge" online che chiamerà gli Ambassador Food Wave e i followers dei canali social del progetto a condividere in una story o in un post, con tag @foodwaveproject, il proprio consiglio per rispettare l'ambiente a partire dalle proprie scelte alimentari. Food Wave dà appuntamento agli instagrammers di Igers Milano, che già seguono il progetto #creiamoilfuturo, allo Scalo Lambrate, luogo simbolo di recupero e riqualificazione che sarà raccontato sul social grazie alle passeggiate fotografiche organizzate tra sabato 5 e domenica 6 giugno. Partirà sabato pomeriggio la Scuola di Attivismo per under 30 organizzata da Mani Tese nell'ambito del progetto Food Wave. Quaranta giovani parteciperanno agli incontri (in presenza a Milano) che avranno l'obiettivo di trovare le connessioni tra cibo, clima e città, stimolando la ricerca di soluzioni virtuose per il territorio e la voglia di mettersi in gioco con il progetto Food Wave anche dopo la scuola. Partirà alle ore 17 l'evento digitale in diretta streaming della Food Wave da Milano e dall'Europa sulle azioni in corso e su quelle che verranno. (segue) (Com)