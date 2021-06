Milano: gli appuntamenti della Food wave per la giornata mondiale dell'ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre ai rappresentanti del Comune di Milano, parteciperanno allo streaming le tre ONG italiane coinvolte nel progetto - ActionAid Italia, ACRA e Mani Tese - e i giovani attivisti di Food Wave. La parte finale della diretta sarà dedicata al collegamento con il Comune di Maribor in Slovenia che, proprio in occasione della Giornata dell'Ambiente, sarà presente con un punto informativo sul tema cibo/clima in uno dei più grandi mercati cittadini, e con il Comune di Nea Smyrni in Grecia che coinvolgerà la cittadinanza nella pulizia del sottopasso di Syggrou Avenue e nella realizzazione di un murale per sensibilizzare i giovani rispetto alla tutela dell'ambiente e alla riduzione del consumo di plastica. Food Wave è un progetto finanziato dalla Commissione Europea, che ha l'obiettivo di creare una nuova alleanza tra sindaci e giovani per un futuro verde, inclusivo e sostenibile delle città. È sviluppato dal Comune di Milano, Dipartimento Relazioni Internazionali del Gabinetto del Sindaco, assieme a 16 città internazionali e 13 organizzazioni della società civile. Il progetto si concentra in particolare sull'importanza che possono ricoprire i sistemi alimentari sostenibili a livello urbano e l'adozione di pratiche e stili di vita responsabili da parte dei ragazzi e delle ragazze nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Food Wave ambisce a informare e coinvolgere 15 milioni di giovani attraverso una piattaforma web e una campagna digital, supportata da un network internazionale di Ambassador e influencers. (Com)