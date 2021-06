2 giugno: Patuanelli, chiamati a realizzare insieme nuovo inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio pubblicato su Facebook, il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha sottolineato: "75 anni fa l’Italia viveva il suo nuovo inizio: la nascita della Repubblica, di una ‘casa comune’ decisa per la prima volta con suffragio universale. Oggi, come nel 2 giugno del 1946, ognuno di noi è chiamato al proprio impegno, alla propria responsabilità, per condurre il Paese fuori dalla durissima prova della pandemia e realizzare insieme un nuovo inizio. Lo dobbiamo - ha aggiunto - alla nostra storia e al sacrificio comune vissuto in questi lunghissimi mesi. Buona Festa della Repubblica Italiana". (Rin)