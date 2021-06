Ue: commissario Schmit, creare posti di lavoro di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna creare posti di lavoro di qualità, modernizzare i mercati del lavoro, l'istruzione e la formazione e avere un'adeguata protezione sociale e sistemi sanitari. Lo ha detto il commissario al Lavoro e ai diritti sociali, Nicolas Schmit, in conferenza stampa presentando il pacchetto di primavera del semestre europeo. "Al vertice sociale di Oporto abbiamo definito l'agenda sociale europea per il prossimo decennio, in linea con il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali. Gli orientamenti per l'occupazione proposti oggi stabiliscono priorità comuni per gli Stati membri, concentrandosi sulla creazione di posti di lavoro di qualità, la modernizzazione e l'inclusione dei mercati del lavoro, l'istruzione e la formazione, nonché un'adeguata protezione sociale e sistemi sanitari", ha detto. "Trasformare i principi del Pilastro in azione attraverso il semestre europeo contribuirà alla ripresa resiliente, inclusiva e sostenibile dell'Europa", ha aggiunto Schmit. (Beb)