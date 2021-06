Mar Cinese Meridionale: Cina e Vietnam concordano linea d’emergenza per evitare conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mar Cinese Meridionale, attraversato da un traffico commerciale dal valore di 3 mila miliardi di dollari l’anno, è teatro di crescenti tensioni in questi mesi. La Cina ne rivendica quasi l’intero territorio sulla base una mappa risalente al 1947, in cui con "nove tratti" si delimitava la sovranità cinese sulle acque in questione. Alla luce di tali rivendicazioni, Pechino ha costruito isole artificiali e postazioni militari in più punti, provocando proteste da parte degli altri Paesi coinvolti nelle dispute: Taiwan, Filippine, Malesia e Vietnam. (Cip)