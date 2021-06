2 giugno: Occhiuto (FI), mai come quest'anno sinonimo di ripartenza, Italia ce la farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2 giugno, mai come quest'anno, è sinonimo e simbolo di ripartenza". Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. Ripartenza "per il Paese, per il Sud, che ha particolarmente sofferto gli effetti nefasti della pandemia, per la Calabria. Stiamo tornando gradualmente alla normalità, stiamo sconfiggendo definitivamente il Covid", sottolinea il parlamentare secondo cui "la prossima sfida da vincere sarà quella della ripresa economia. L'Italia ce la farà, ancora una volta, come nel '46, come nei momenti difficili che abbiamo affrontato durante la nostra storia. Buona festa della Repubblica a tutti voi, a tutti noi".(Com)