Malesia-Cina: il governo di Kuala Lumpur sotto pressione dopo l’incursione aerea di Pechino

- La coalizione Pakatan Harapan, all’opposizione in Malesia, ha invitato il governo a sviluppare “un chiaro piano d’azione” in caso di incursioni aeree della Cina come quella che si è verificata nei giorni scorsi con 16 aerei da trasporto tattico. “Questo incidente costituisce una minaccia alla sicurezza dei voli, alla sovranità nazionale e ai rapporti internazionali”, si legge in un comunicato diramato oggi dalla commissione di sicurezza del Pakatan Harapan. “Il governo, dunque, dovrebbe presentare un chiaro piano d’azione e consentire ai parlamentari di discutere questo cruciale incidente nell’interesse del Paese”. La coalizione dell’opposizione ha anche chiesto al ministro della Difesa Ismail Sabri Yaakob di convocare una riunione con rappresentanti del governo, delle forze armate e dell’opposizione nella quale vengano illustrate le prossime mosse e le misure già messe in atto dai vertici militari per evitare future incursioni. “Ancora una volta, questo incidente mostra chiaramente come, nonostante stiano tutti combattendo contro la pandemia di Covid-19, le minacce convenzionali restino una spina nel fianco del nostro Paese”, si legge ancora nel comunicato. (segue) (Fim)