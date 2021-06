Malesia-Cina: il governo di Kuala Lumpur sotto pressione dopo l’incursione aerea di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l’aeronautica militare della Malesia ha reso noto di essersi mobilitata per intercettare 16 aerei militari della Repubblica popolare cinesi che sono entrati nello spazio aereo nazionale nei pressi dello Stato di Sabah, nel Mar Cinese Meridionale, una manovra che ha costituito “una seria minaccia alla sovranità nazionale e alla sicurezza dei voli”. I velivoli cinesi, identificati come aerei da trasporto militare (tra questi un Ilyushin il-76 e uno Xian Y-20), sono arrivati a 60 miglia nautiche dalla costa del Borneo malesiano senza mettersi in contatto con i controllori regionali del traffico aereo. Hanno viaggiato in formazione tattica “in trail” a un’altezza tra i 23 mila e i 27 mila piedi. I caccia malesiani si sono alzati in volo e hanno avuto conferma visiva della presenza degli aerei cinesi. “Questo incidente – scrive l’Aeronautica di Kuala Lumpur – costituisce una seria minaccia alla sovranità nazionale e alla sicurezza dei voli, in ragione della densità del traffico aereo in quell’area”. (segue) (Fim)