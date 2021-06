Niger-Italia: oggi Di Maio in visita a Niamey, in programma incontri con presidente e premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria e il consolidamento delle relazioni bilaterali saranno al centro dei colloqui che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, avrà oggi nel corso della sua visita a Niamey, capitale del Niger. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. L'agenda del ministro prevede incontri con il presidente della Repubblica Mohamed Bazoum, il primo ministro Ouhoumoudou Mahamadou, il ministro degli Affari esteri Hassoumi Massoudou, il ministro dell’Interno Alkache Alhada, e i vertici locali dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), oltre che una visita al contingente Misin. (segue) (Com)