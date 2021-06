Niger-Italia: oggi Di Maio in visita a Niamey, in programma incontri con presidente e premier (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Niger rappresenta per l’Italia un partner prioritario nella regione saheliana, cruciale per la stabilità regionale, per il contrasto al terrorismo jihadista e per la gestione dei flussi migratori verso il Mediterraneo. In questo quadro si conferma il nostro impegno verso il paese in termini di cooperazione allo sviluppo e la volontà di concludere quanto prima un nuovo accordo quadro in materia, il cui negoziato si trova in fase avanzata. La visita in Niger - conclude il comunicato - costituisce la seconda missione del ministro Di Maio in Africa sub-sahariana dopo quella a Bamako (Mali) ad aprile scorso e si colloca nel quadro della priorità che tutta l'Africa riveste per l’Italia, come dimostrato anche dall'attenzione speciale che sarà dedicata al Continente africano dalla presidenza Italiana del G20". (Com)