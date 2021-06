Scuola: concluso il progetto congiunto ministero-Corte Costituzionale per oltre 1.200 studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Costituzione rimane, anche nei momenti più difficili, il nostro punto di riferimento, la nostra strada maestra. Come Ministero continueremo a sostenere nelle scuole iniziative di alto livello come quella realizzata in collaborazione con la Corte Costituzionale", dichiara il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "L'educazione alla cittadinanza inizia a scuola: è a scuola che impariamo a vivere in una comunità, a rispettarne le regole, a essere responsabili delle nostre azioni. Ringrazio il Presidente Coraggio e i giudici della Corte per il grande impegno profuso in questo progetto". "L'educazione costituzionale è fondamentale per far crescere il sentimento di appartenenza alla 'res publica', intesa come comunità di donne, uomini e istituzioni impegnati a dare attuazione ai valori costituzionali che sono alla radice del nostro 'stare insieme'. Solo attraverso la conoscenza e la condivisione di questi valori i cittadini sono in grado di esercitare i diritti e i doveri che ne derivano. Ne è un esempio la scuola, percepita tradizionalmente come un dovere e non come un diritto, diritto della cui esistenza siamo diventati consapevoli quando la pandemia ne ha impedito il pieno esercizio". È quanto afferma il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio. "Perciò – aggiunge - la Corte costituzionale continuerà a dare il suo contributo all'educazione costituzionale nelle scuole, come ha fatto negli ultimi anni". (Com)