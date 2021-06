Russia: Cremlino su attacco hacker Jbs, risponderemo prontamente a eventuali richieste Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia valuterà prontamente qualsiasi richiesta degli Stati Uniti alla luce dei recenti attacchi informatici. Lo ha detto mercoledì il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov durante l'odierno briefing con la stampa. "Alcuni contatti sono in corso attraverso i canali diplomatici, ma non abbiamo informazioni. Se gli statunitensi presenteranno qualche richiesta, sarà sicuramente presa in considerazione abbastanza rapidamente", ha detto Peskov ai giornalisti. All'inizio di questa settimana, la Casa Bianca ha dichiarato di essere in contatto con le autorità russe alla luce dell'attacco hacker subito dal colosso di produzione di carne Jbs, che ha portato alla chiusura delle sue strutture negli Stati Uniti. "Bloomberg" ha riferito, citando sue fonti, che il gruppo di hacker REvil, di cui alcuni membri risiederebbero in Russia, potrebbe essere coinvolto nell'attacco del ransomware.(Rum)