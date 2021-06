Piemonte: "La Costituzione a colori", mostra in Consiglio regionale per la Festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Costituzione a Colori” è il titolo della mostra che il Consiglio regionale del Piemonte, in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, ha allestito presso l’Urp del Consiglio regionale dal 31 maggio al 6 giugno. L’esposizione, che vuole essere un rinnovato omaggio alla Carta fondamentale, curata da Dino Aloi e Claudio Mellana, propone disegni e vignette a colori che illustrano i primi 47 articoli della nostra Costituzione, quelli che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini. Gli articoli sono stati interpretati da quattro disegnatori contemporanei: Fabio Sironi, Lido Contemori, Marco De Angelis e Gianni Chiostri. I cataloghi della mostra saranno omaggiati anche a tutti i cittadini che nella settimana del 2 giugno, saranno chiamati per la vaccinazione presso il Punto Vaccinale del Rettorato di UniTo, in (via Verdi 8, a Torino). La mostra rientra fra le iniziative che l’Assemblea legislativa piemontese ha scelto, anche quest’anno di organizzare e condividere in collaborazione con Prefettura, Comune di Torino, Città metropolitana, Ufficio scolastico regionale e gli Atenei piemontesi per ribadire come i valori della Repubblica e della Costituzione possano accomunare istituzioni e cittadini. Il Consiglio regionale ha inoltre ideato “Chi è di scena? La Repubblica”, un concorso rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado il cui bando verrà lanciato a settembre. Si è scritto tanto sulla Repubblica, saggi, libri, sono stati realizzati documentari, film, ma per questo 2 giugno si è deciso di proporre ai ragazzi piemontesi di dar vita e forma alla Repubblica come fosse un personaggio da mettere in scena. La scelta di privilegiare come strumento comunicativo il teatro nasce non solo dalla consapevolezza che possa coniugare formazione e creatività, ma anche dal desiderio di voler ridare visibilità alle arti sceniche dal vivo, fortemente compromesse dopo oltre un anno di pandemia. I vincitori, avranno la possibilità di mettere in scena la propria rappresentazione teatrale, in occasione della Festa del 2 giugno 2022. (Rpi)