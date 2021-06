Regno Unito: consulente governo Bell, ultimi dati sul Covid sono incoraggianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati sul coronavirus del Regno Unito sembrano incoraggianti. Lo ha affermato il consulente del governo, John Bell, nel mezzo di un dibattito sull'opportunità di porre fine alle restrizioni in Inghilterra il 21 giugno. Bell, parte della task force sui vaccini del governo, ha affermato che serve "equilibrio" nel dibattito. "Se scappiamo nella tana del coniglio ogni volta che vediamo una nuova variante, passeremo molto tempo rannicchiati", ha detto il consulente. Ieri il Regno Unito ha annunciato zero morti per Covid per la prima volta dall'inizio della pandemia. Tuttavia, c'è stata preoccupazione per un piccolo aumento dei casi recentemente collegati alla diffusione della variante indiana, ora nota come Delta. Ciò ha portato alcuni importanti scienziati a suggerire un rinvio all'ultima fase della tabella di marcia del governo in Inghilterra per la revoca della serrata, che eliminerebbe tutti i limiti legali sul numero di persone che è possibile incontrare. La decisione finale sull'allentamento delle restrizioni sarà presa il 14 giugno. (Rel)