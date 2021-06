Vaticano: Papa Francesco, anche quando la fede vacilla preghiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Udienza generale questa mattina per Papa Francesco, nel cortile di San Damaso del Palazzo apostolico. Il Santo Padre che ha invitato tutti a confidare in Gesù, anche quando la fede è vacillante: "In questi tempi difficili, vi invito a pregare per le persone che dubitano - ha esortato il Papa - testimoniando a loro che Gesù non ci abbandona mai, e non cessa di intercedere per noi presso il Padre". Francesco ha raccomandato di non perdere mai la speranza di veder vanificate le nostre preghiere, perché Gesù ci ascolta: "Anche se le nostre preghiere fossero solo balbettii, se fossero compromesse da una fede vacillante, non dobbiamo mai smettere di confidare in Lui. Sorrette dalla preghiera di Gesù le nostre timide preghiere si appoggiano su ali d'aquila e salgono fino al Cielo". (Civ)