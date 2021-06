Giappone-Russia: chiesto sequestro della nave Amur dopo collisione con peschereccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale giapponese di Asahikawa ha chiesto che la nave mercantile russa Amur venga sequestrata come forma di garanzia per il risarcimento in seguito alla collisione con un peschereccio del Paese asiatico. È quanto riportato dall'agenzia di stampa giapponese “Kyodo”, secondo cui la decisione sarebbe motivata dalle difficoltà nei negoziati sul risarcimento, che il Giappone ritiene possano intensificarsi se la nave tornerà in Russia. La Amur, con a bordo 23 persone, e un peschereccio giapponese che ne trasportava cinque si sono scontrati lo scorso 26 maggio al largo di Hokkaido. Le persone a bordo della nave giapponese sono state salvate dall'equipaggio dell'Amur, ma tre di loro erano prive di conoscenza. Successivamente, è stato confermato il loro decesso. (Git)