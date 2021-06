Mali: l’Unione africana annuncia sospensione immediate del Paese dopo il golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione africana ha sospeso con effetto immediato il Mali dall’organizzazione in risposta al colpo di Stato della scorsa settimana, minacciando sanzioni nel caso in cui a Bamako non verrà ripristinato un governo a guida civile. Lo si legge in un comunicato diramato questa mattina. Alla fine di maggio i vertici delle forze armate maliane hanno arrestato il presidente Bah Ndaw e il primo ministro Moctar Ouane, spingendoli a rassegnare le dimissioni e facendo di fatto deragliare il processo di transizione avviato dopo un altro colpo di Stato, quello che nell’agosto dello scorso anno portò alla deposizione del presidente Ibrahim Boubakar Keita. A seguito del colpo di mano militare, si è proclamato presidente il colonnello Assimi Goita, protagonista del golpe del 2020. L’Unione africana, attraverso il suo Consiglio per la pace e la sicurezza, invita quindi il Mali a un “rapido e trasparente ritorno alla transizione a guida civile” e afferma che, in caso contrario, “non esiterà a imporre sanzioni mirate”. Già domenica scorsa il Mali era stato sospeso dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao).(Res)