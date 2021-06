Russia: Consiglio Federazione approva legge su ineleggibilità membri organizzazioni estremiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio della Federazione russo (camera alta del Parlamento) ha approvato la legge che introduce un divieto temporaneo per coloro che sono coinvolti in attività di organizzazioni estremiste di candidarsi alle elezioni a tutti i livelli. Le restrizioni riguarderanno coloro che sono stati coinvolti nelle attività di organizzazioni estremiste o terroristiche riconosciute da un tribunale. L’ineleggibilità si applicherà anche a coloro che hanno sostenuto queste organizzazioni su Internet con commenti o dichiarazioni. I fondatori e i leader di organizzazioni estremiste o terroristiche non potranno essere eletti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di una decisione del tribunale sullo scioglimento o la messa al bando di tali organizzazioni. I membri ordinari di organizzazioni o altre persone coinvolte nelle loro attività non potranno candidarsi a posizioni elettive per tre anni dalla data di tale decisione del tribunale. (segue) (Rum)