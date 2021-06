Russia: Consiglio Federazione approva legge su ineleggibilità membri organizzazioni estremiste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto si applicherà anche ai partecipanti alle attività delle organizzazioni estremiste o terroristiche e coloro che le hanno aiutati direttamente nell'attuazione dei loro obiettivi, inclusi eventi individuali, che hanno "espresso sostegno attraverso delle dichiarazioni pubbliche", inclusi commenti su Internet, contributi finanziari, assistenza organizzativa e attività di consulenza. La legge non si applica alle elezioni che sono state indette prima della sua entrata in vigore. L’adozione della legge, secondo diversi osservatori, mira a colpire le organizzazioni legate all’attivista Aleksej Navalnyj per cui è in corso un procedimento penale per dichiararle come estremiste. Qualora ciò dovesse accadere, Navalnyj, il suo entourage e i suoi sostenitori più attivi non potranno candidarsi alle elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento) previste in autunno. (Rum)