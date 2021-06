Germania: Corte costituzionale boccia nuovi ricorsi contro il freno di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale federale tedesca ha respinto ulteriori ricorsi contro il freno di emergenza adottato dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. La corte ha respinto otto mozioni urgenti e 51 ricorsi costituzionali non sono stati accettati perché non sufficientemente motivati o inammissibili per altri motivi. Tuttavia, ci sono ancora molte cause pendenti: stando ai dati aggiornati al 31 maggio, a Karlsruhe sono arrivati un totale di 424 procedimenti, incluso uno con più di 7 mila querelanti. Le regole uniformi a livello nazionale per contenere il Covid-19 sono entrate in vigore in molte parti della Germania dal 24 aprile. Il freno di emergenza si attiva automaticamente se la cosiddetta incidenza dei sette giorni supera quota 100. Il valore indica quanti nuovi contagi ogni 100 mila abitanti sono stati identificati in una settimana. Al momento il freno di emergenza si sta allentando sempre di più perché il numero dei contagi è in calo e dovrebbe decadere definitivamente a fine giugno. (Geb)