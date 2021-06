Recovery: Sala, molto preoccupato per i tempi, bisogna lavorare assieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto alla necessità di uscire dalla crisi pandemica e rilanciare il Paese, sono molto preoccupato per una questione di tempi: il Next generation Eu, il recovery Plan, dice una cosa che se ci pensiamo lucidamente ci deve fare accapponare la pelle: il 70 per cento delle risorse assegnate a un Paese devono essere impegnate entro il 2022, che vuol dire entro 18 mesi, quindi, se qualcuno fa mente locale a come è l'organizzazione del nostro Paese, dice non ce la possiamo fare, e dice anche il 100 per cento entro il 2023”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia dell'alzabandiera in Piazza del Duomo per la festa della repubblica. “È chiaro che bisogna lavorare assieme, e lo ribadisco”, ha proseguito Sala ritornando al proposta dell'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini che, in caso di una sua vittoria se si fosse candidato per il centrodestra, aveva detto che avrebbe chiesto a Sala di fargli da vicesindaco e di scegliere alcuni assessori di sua fiducia. “Io avevo apprezzato lo spirito della proposta di Albertini – ha spiegato Sala - chi vince ha il dovere di governare e il governo è fatto di governo diretto, ma anche di capacità di fare sintesi e di ascolto e su questo punto di vista io certamente prometto un atteggiamento costruttivo”. (Rem)