© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Isaac Herzog è stato eletto presidente dello Stato d'Israele. Ex leader del Partito laburista e attuale presidente dell'Agenzia ebraica per Israele, Herzog ha ricevuto 87 voti dai deputati della Knesset riuniti in sessione plenaria. La sua principale rivale, Miriam Peretz, si è fermata a 27 voti.(Res)