2 giugno: presidente tedesco Steinmeier a Mattarella, resteremo al vostro fianco

- La Germania continuerà a essere al fianco dell'Italia, “nello spirito della solidarietà europea”. È quanto afferma il capo dello Stato tedesco, Frank-Walter Steinmeier, nel messaggio inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il 2 giugno. È quanto comunica l'ambasciata di Germania a Roma sulla propria pagina Facebook. In particolare, rivolgendosi a Mattarella, Steinmeier dichiara: “A nome della Germania, Le voglio assicurare che noi continueremo a essere al vostro fianco, nello spirito della solidarietà europea”. Il presidente tedesco prosegue: “All'Italia e al popolo italiano sono rivolti i miei buoni auspici per un futuro in pace e prosperità”. (Geb)