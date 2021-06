Russia: ex direttore Open Russia Pivovarov si proclama innocente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore di Open Russia, Andrei Pivovarov, sospettato di partecipare alle attività di un'organizzazione indesiderata, ha rifiutato di ammettere la sua colpevolezza davanti al tribunale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. "Non ci sono motivi per consegnarmi alla giustizia", ha detto Pivovarov durante un’udienza del tribunale Pervomaiskij di Krasnodar, legando l'avvio del procedimento penale con i suoi piani per candidarsi alle elezioni per la Duma di Stato (camera bassa del Parlamento). Alla base del procedimento penale, secondo gli inquirenti, c'è un post su Internet di Pivovarov, "che contiene una campagna per raccogliere fondi" per uno dei suoi progetti. Per questo motivo è stato chiesto di mettere Pivovarov in custodia, soprattutto visto il tentativo di fuggire all’estero. La difesa, a sua volta, sostiene che al sospettato non è stata notificata l'apertura di un procedimento penale e che non ha alcuna intenzione di nascondersi. (Rum)