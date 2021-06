2 giugno: ambasciatore Lo Cascio, celebrazioni sobrie in omaggio a vittime del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 75mo anniversario della Repubblica italiana sarà celebrato con doverosa sobrietà per rendere omaggio alle vittime dell’epidemia da coronavirus in Italia e in Serbia, unendoci al dolore dei familiari e augurando una pronta guarigione a chi ne è stato colpito. E' quanto affermato dall'ambasciatore italiano a Belgrado, Carlo Lo Cascio, nel suo messaggio in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica. "Il 2 giugno è una festa di ritrovata libertà, unità e democrazia. In quel giorno del 1946 l’Italia ripartiva dopo anni di profonde lacerazioni, riscopriva la partecipazione alla vita civile e la coesione sociale. Anche oggi, dopo aver affrontato una durissima prova nei mesi scorsi, l’Italia è pronta a ripartire, guardando al futuro con ritrovata fiducia nella consapevolezza dei significativi progressi compiuti rispetto a un anno fa", ha detto Lo Cascio. Fiducia, innanzitutto, nel ritorno ad una nuova normalità, grazie principalmente alla somministrazione dei vaccini. Gli ultimi dati confermano che il nostro Paese ha impresso una decisa accelerazione alla campagna di immunizzazione, raggiungendo e superando ampiamente la quota di 500 mila dosi al giorno. Anche la Serbia, con cui voglio congratularmi per l’eccellente lavoro svolto, ha dato prova di grande maturità nella gestione dell’emergenza sanitaria con un’efficiente campagna vaccinale, a conferma delle sue grandi potenzialità", ha proseguito l'ambasciatore. (segue) (Seb)