2 giugno: ambasciatore Lo Cascio, celebrazioni sobrie in omaggio a vittime del Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavorando insieme, secondo Lo Cascio, ci sono "maggiori possibilità di affrontare con successo sfide comuni, come quella posta dalla pandemia. Anche per questo, l’Italia continua a credere nell’integrazione dei Balcani occidentali nell’Unione europea, sostenendo con convinzione il percorso europeo della Serbia. Confidiamo inoltre nella ripartenza economica, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che potrà restituire dignità ai lavoratori e alle lavoratrici duramente provati dai sacrifici imposti dalla pandemia. Un progetto, questo, reso possibile dall’Unione Europea che ha messo a punto un piano molto ambizioso volto arimettere in moto l’economia ponendo le basi per una crescita solida e sostenibile, in un’ottica di lungo periodo. Non a caso, il nome scelto per questo meccanismo è Next Generation Eu, un progetto di ricostruzione che guarda alle generazioni future". La ripartenza, ha proseguito, "passa anche attraverso il rilancio dei rapporti economico-commerciali dell’Italia con l’estero. In questo settore, segnali molto incoraggianti provengono dall’andamento dell’interscambio bilaterale con Belgrado, aumentato del 2,6 per cento nel primo trimestre 2021, e dalla conferma dell’Italia quale secondo partner commerciale della Serbia". (segue) (Seb)