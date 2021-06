2 giugno: ambasciatore Lo Cascio, celebrazioni sobrie in omaggio a vittime del Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021, secondo l'ambasciatore, è anche l’anno del rilancio della proiezione internazionale dell’Italia, "a partire dalla nostra presidenza del G20 e della co-presidenza della COP26, incentrate sulla crescita sostenibile e sul benessere condiviso - due temi che assumono oggi un significato ancora più profondo. D’altro lato, puntiamo a consolidare le relazioni con i nostri principali partner". Tra questi, "la Serbia rimane per noi un interlocutore strategico nei Balcani, come testimoniato dalla recente visita a Roma del ministro degli Esteri Selakovic e dalla prossima missione del ministro degli Esteri Di Maio a Belgrado. Per questo, puntiamo ad organizzare ulteriori iniziative politiche, economiche e culturali nella seconda metà dell’anno, compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica", ha detto Lo Cascio. "Infine, l’Italia riapre al mondo: siamo pronti a tornare a condividere in sicurezza le meraviglie e le eccellenze del nostro Paese, a promuoverne e rafforzarne la conoscenza all’estero. Il nostro auspicio è che gli amici serbi possano tornare presto a visitare l’Italia per ammirarne le bellezze! Riaprire, ripartire, ricostruire: sono compiti a cui ciascuno di noi è chiamato a contribuire, oggi come nel 1946. Insieme, ce la faremo!", ha detto l'ambasciatore che ha concluso il messaggio "salutando con affetto i connazionali che, sempre più numerosi, vivono e lavorano in Serbia. Come dimostrato anche durante il difficile periodo della pandemia, l’ambasciata continuerà a rimanere al vostro fianco". (Seb)