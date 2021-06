Air Italy: sindacati, domani manifestazione a Montecitorio contro licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermata domani dalle 14.30, a Piazza Montecitorio, la manifestazione di tutti le lavoratrici e i lavoratori della compagnia Air Italy. La manifestazione è stata organizzata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo organizzata per "dire no a 1.450 licenziamenti". "Con la manifestazione – spiegano le organizzazioni sindacali - chiediamo urgentemente al ministero dello Sviluppo Economico l'avvio di una sede di confronto per ricercare soluzioni alternative, mirate alla salvaguardia dell'occupazione, a partire dal prolungamento del periodo di cassa integrazione, e per trovare soluzioni industriali che scongiurino la scomparsa di una compagnia storica nel panorama del trasporto aereo italiano". (Com)