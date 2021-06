2 giugno: Messico, Ambasciata presenta rassegna di eventi virtuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mito della città eterna, un racconto della scienza per immagini e l'eterno Dante Alighieri. Sono i temi del palinsesto di appuntamenti virtuali che l'Ambasciata d'Italia in Messico ha allestito in occasione del 75esimo anniversario della Repubblica italiana. In rassegna, che sostituisce il tradizionale ricevimento sospeso per la contingenza sanitaria, l’inaugurazione in diretta dell’esposizione “Roma æterna o la construcción de un mito” ideata dalla Facoltà di Architettura Roma Tre in collaborazione con l’Ambasciata e l’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico; l’anteprima della mostra fotografica del museo Città della Scienza “Materica: la scienza come (non) te la immagini”, ospitata dall’Istituto di Cultura; la terza Lecturae Dantis della Cattedra Italo Calvino dell’Università Unam, per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. L’Ambasciatore Luigi De Chiara ha inoltre inviato un messaggio alla collettività, e inaugurato un ciclo di trasmissioni sull’Italia sulla televisione nazionale Octava TV. Il programma, disponibile con i relativi link sul sito istituzionale dell’Ambasciata, è completato dal video “Ripartiamo dal Futuro” realizzato dal Maeci e dedicato alla ripartenza del nostro Paese. Come sottolineato dall’Ambasciatore De Chiara, “purtroppo la pandemia non ci consente di riunirci per festeggiare come vorremmo, ma con la sua rassegna virtuale l’Ambasciata vuole comunque essere vicina alla collettività in un giorno così speciale. Guardiamo con ottimismo al futuro dell’Italia e a tutte le opportunità che il Messico riserva ai nostri connazionali e alle nostre imprese”.(Res)