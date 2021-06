Polonia: Covid, cala il numero giornaliero delle prenotazioni dei vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prenotazioni giornaliere delle vaccinazioni contro il coronavirus in Polonia sono scese da circa 200 mila a circa 130 mila. Lo ha riferito Michal Dworczyk, portavoce del governo e responsabile per il programma vaccinale nazionale. Intervistato dall'emittente televisiva "Tvn24", Dworczyk ha spiegato che il calo è avvenuto nell'arco delle ultime due settimane. Interrogato se il dato debba essere interpretato negativamente, il portavoce ha replicato che i polacchi più convinti a vaccinarsi lo hanno già fatto e che dunque si tratta di un cambiamento in certa misura fisiologico. "Ogni giorno insistiamo perché chi non l'ha ancora fatto si vaccini. E' l'unica strada per uscire dalla pandemia", ha affermato Dworczyk. Il politico esclude che un calo delle prenotazioni, particolarmente evidente tra i più giovani, possa costringere il governo a introdurre un obbligo di vaccinazione. "Non stiamo considerando l'introduzione di un obbligo. Pensiamo a una serie di iniziative che possano correggere questo dato", ha dichiarato. (Vap)