2 giugno: Mattarella, processo crescita e consolidamento democrazia non si è mai interrotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato in occasione della Festa della Repubblica un messaggio al capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli: “Settantacinque anni fa, riconquistata la libertà, il popolo italiano poté, con il referendum del 2 giugno 1946, scegliere il proprio destino. Il voto per la Repubblica consentì all’Italia di intraprendere il percorso della democrazia, del progresso sociale, dello sviluppo. Un passaggio storico tanto atteso e fondamentale per tutti i cittadini duramente provati da una stagione di guerre e dalla dittatura”. “Un patto di cittadinanza - scrive il capo dello Stato - sancito dal suffragio universale che, per la prima volta, includeva in maniera completa il voto femminile. Gli italiani e le italiane, insieme, per una nuova Italia. Da allora il processo di crescita e consolidamento della democrazia non si è mai interrotto e ha superato altre terribili prove, come la sfida del terrorismo”. (Rin)