Venezuela: amministrative, le primarie del Partito socialista si terranno l’8 agosto

- Il Partito socialista unito del Venezuela terrà elezioni primarie aperte domenica 8 agosto in vista delle amministrative che si terranno il prossimo 21 novembre. Lo ha annunciato il presidente venezuelano, Nicolas Maduro. “Domenica 8 agosto avremo il processo di primarie aperte, così che ciascuno di voi possa votare il candidato che crede”, ha detto il leader di Caracas nel corso di un evento tenutosi all’Hotel Humboldt, nel parco nazionale El Avila, e trasmesso in diretta dalla televisione di Stato. Maduro ha anche fatto appello ai candidati perché “nessuno cada nella tentazione dell’ambizione individuale, dell’egocentrismo, dei giochi della democrazia borghese, della guerra tra fazioni. Bisogna costruire l’unione”. Inoltre, il presidente venezuelano ha avvertito che la commissione disciplinare del partito seguirà e valuterà l’intera campagna elettorale per evitare che si combatta “una guerra sporca”. “Chiunque creda che tutto sia possibile si troverà davanti un muro. Il muro della moralità”, ha detto ancora Maduro.(Vec)