2 giugno: Zambia, l'ambasciata organizza cerimonia con autorità locali e comunità italiana

- In occasione del 2 giugno, per celebrare il 75mo anniversario della Repubblica, l'ambasciata d'Italia in Lusaka ha organizzato una cerimonia con partecipazione limitata e simbolica invitando le autorità zambiane e i rappresentanti della comunità italiana. In tale occasione l'inno nazionale italiano è stato cantato dalla cantante zambiana Luse Kaibele del gruppo musicale Dinaledi. Durante la cerimonia, l'ambasciatore Antonino Maggiore ha consegnato al ministro della Giustizia uscente Given Lubinda l'onorificenza di Commendatore della Stella d'Italia, conferita dal presidente della Repubblica, per i suoi meriti nel supporto alle attività delle Ong italiane in Zambia e per il sostegno all’azione dell’Italia a favore della moratoria sulla pena di morte in Zambia e a livello globale. (Res)