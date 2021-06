2 giugno: Di Stefano, giurare fedeltà a Repubblica significa onorare gloriosa nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giurare fedeltà alla Repubblica italiana porta con sé un peso: onorare una gloriosa nazione fatta di donne e uomini capaci e brillanti, ma anche la consapevolezza di essere chiamato a questo onore per agire in virtù della storia che, sul sangue e sul sudore, ci ha resi liberi e democratici. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. "Ho avuto l'onore di giurare fedeltà alla Repubblica italiana per ben tre volte", ha ricordato Di Stefano nel post. "Quel giuramento, che ho compiuto nel mio incarico, dovremmo farlo tutti ed esercitarlo nel perimetro della nostra quotidianità, qualunque essa sia: 'Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione'. Oggi è la festa di un popolo libero, oggi è la festa della nostra amata Repubblica Italiana che compie 75 anni. Auguri a tutti", conclude il sottosegretario.(Res)