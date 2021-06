Roma: spaccio di droga, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma è stato arrestato un uomo di 33 anni per spaccio di droga. Secondo quanto si apprende, gli agenti del commissariato Romanina, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, hanno notato in via di Passo Lombardo, all'interno di un parcheggio interno del supermercato Carrefour, un'auto Mercedes in sosta. Allontanatosi dal parcheggio, l'uomo di 33 anni, a bordo dell'auto, si è fermato all'esterno della cancellata perimetrale entrando in un bar. Il 33enne romano è stato fermato e identificato dai poliziotti. La perquisizione, sia dell'autovettura che dell'abitazione, hanno permesso agli agenti di rinvenire 351 grammi di marijuana suddivisi in involucri, materiale atto alla pesatura, appunti contabili e 1215,00 euro. L'uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed, in sede di patteggiamento, è stato condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione nonché al pagamento di 2 mila euro di multa con la confisca del denaro rinvenuto. (Rer)