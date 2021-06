Algeria: il dossier dei “fondi depredati” domina il dibattito elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione del recupero dei “fondi depredati” in Algeria sta dominando il dibattito tra i candidati islamisti alle prossime elezioni legislative del 12 giugno. Il dossier dei soldi pubblici sottratti da quella che la stampa e la giustizia algerina hanno ribattezzato come “la banda” è molto sentito dall'opinione pubblica nel Paese nordafricano. Lo stesso presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, ne aveva fatto una promessa elettorale nella sua campagna prima di essere eletto capo dello Stato. Abdelkader Bengrina, leader del movimento El Bina, ex candidato presidenziale nel dicembre 2019, ha dichiarato al riguardo nel corso della sua campagna elettorale: “Ho detto al presidente della Repubblica che era necessario negoziare con la banda (politici e uomini d'affari condannati per corruzione) in carcere, coloro che depredato denaro pubblico, in cambio di condanne dai tre ai quattro anni. Ma questo passo si dovrebbe compiere solo dopo un referendum popolare”. (segue) (Ala)