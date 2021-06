Algeria: il dossier dei “fondi depredati” domina il dibattito elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bengrina, bisognerebbe modificare le leggi anticorruzione per rendere le condanne cumulative, non come adesso: “Così i membri di queste bande passeranno quanti più anni possibile in cella, a seconda delle molte condanne che riceveranno. Alcuni di loro potrebbero essere condannati a oltre cento anni di carcere, senza alcuna speranza di uscire: allora, forse, preferiranno restituire i soldi che hanno rubato, piuttosto che passare il resto della loro vita in prigione”. Il leader del partito islamico El Bina ha indicato che, a suo dire, i fondi che l'Algeria può recuperare sono stimati in 200 miliardi di dollari: “Questo potrebbe consentire al Paese di realizzare un grande boom economico, visto il deterioramento finanziario che sta vivendo". (segue) (Ala)