Algeria: il dossier dei “fondi depredati” domina il dibattito elettorale (3)

- Il leader del Movimento per la società per la pace (Msp, principale formazione politica algerina di ispirazione islamica), Abderezzak Makri, la pensa diversamente. Egli, infatti, ha affermato che lo Stato non dovrebbe scendere a compromessi con i corrotti del passato regime, perché questo significherebbe farsi ricattare. "Quando un membro della banda viene da me e mi dice ‘lo Stato ha bisogno di soldi e io posso darteli’, per me questo significa ricatto", ha detto Makri durante la sua campagna elettorale. Il capo dell’Mps ha detto che gli ambasciatori di “due paesi occidentali” lo hanno incontrato nel suo ufficio e hanno "difeso" alcuni esponenti del passato governo dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika accusati di corruzione. Makri non ha rivelato l'origine dei due diplomatici in questione. (segue) (Ala)