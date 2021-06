2 giugno: Guerini, 75ma Festa Repubblica e centenario Milite ignoto date simbolo unico percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 75mo anniversario della Repubblica italiana e il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria sono due date simbolo di un unico percorso storico. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo discorso in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. Un percorso unico, ha spiegato Guerini, che “dal sogno rinascimentale alla Liberazione, ha trovato concretezza e sintesi nella proclamazione dell’Unità d’Italia nel 1861 e si è completato con la scelta repubblicana nel referendum popolare del 2 giugno 1946”. “Le Forze armate sono state protagoniste di questo cammino e costante punto di riferimento per il Paese, attraversando i momenti più alti della storia nazionale e affrontandone anche le pagine più dure insieme ai nostri cittadini”, ha detto il ministro, secondo cui “oggi come allora, le donne e gli uomini della Difesa si confermano una risorsa imprescindibile sulla quale ogni italiano sa di poter contare, come accaduto nel corso dell’ultimo anno nella complessa gestione della pandemia”. (Res)