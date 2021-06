Covid: Guerini, durante pandemia Forze armate hanno mostrato valore aggiunto Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’inedita circostanza della pandemia di Covid-19 le Forze armate hanno mostrato il valore aggiunto che la Difesa è in grado di esprimere, operando con rapidità, efficacia e generosità. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo discorso in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Le Forze armate, ha detto il ministro, hanno saputo integrare “le proprie capacità in perfetta sinergia con le altre amministrazioni dello Stato, dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria fino alla più recente campagna di vaccinazione”. Di questo straordinario impegno, ha aggiunto Guerini, “svolto ogni giorno con silenziosa abnegazione, voglio rendere merito alle donne e agli uomini della Difesa, in Italia e all’estero”. Ringraziando le Forze armate, Guerini ha rivolto “un commosso e doveroso pensiero anche a tutti i caduti e feriti lungo la strada del dovere, in ogni luogo e in ogni tempo”.(Res)