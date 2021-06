2 giugno: Guerini, Forze armate sostengano valori Festa Repubblica in Italia e all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate devono mantenere vivi, in Italia e nei teatri operativi all’estero, i valori di libertà, uguaglianza, giustizia sociale e democrazia che gli italiani scelsero il 2 giugno 1946. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo discorso in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. Questi valori fondanti della Costituzione italiana, secondo Guerini, devono restare “un caposaldo di professionalità, concretezza e umanità ispirando il vostro agire a quegli stessi ideali che, dal Risorgimento alla Repubblica, hanno animato i nostri padri”. “Sappiate essere protagonisti della storia d’Italia, orgogliosi di appartenere alla grande famiglia della Difesa, simbolo di unità nazionale, che tanto ha fatto per il nostro Paese e tanto continuerà a fare, animata dall’affetto generoso di tutti gli italiani”, ha detto ancora il ministro. “L’Italia sa di poter contare sempre sul Vostro incondizionato e generoso impegno e per questo Vi apprezza ed è fiera di voi”, ha concluso Guerini. (Res)