© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia tragga forza dai valori della Repubblica per ripartire. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un post su Facebook in occasione del 2 giugno. “La storia e i valori della Repubblica sono la nostra forza anche in questa ripartenza. Viva l'Italia”, ha scritto il titolare della Farnesina.(Res)